Пожар зафиксировали на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области Украины. Об этом заявил глава областной администрации Сергей Борзов в своем Telegram-канале.

«В Винницкой области <…> возник пожар на объекте критической инфраструктуры», — написал он.

28 мая сообщалось, что в Одессе в результате обстрела была поражена припортовая инфраструктура. Об этом сообщили в областной прокуратуре. По данным надзорного ведомства, обзор территории, которая попала под удар, продолжается. Он направлен на установление полного перечня разрушений и повреждений.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.