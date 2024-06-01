На Украине выросли взятки за выезд за рубеж

На Украине в десять раз выросли взятки за выезд за границу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местных жителей.

По данным агентства, цены за реальный выезд за пределы страны увеличились до $17-20 тыс.

«Я еще успел за две тысячи», — пояснил гражданин Украины.

Еще один местный житель поделился информацией о том, как выехать с Украины в Молдавию. Цена выезда составляет от $8 до $10 тыс.

«Мне в разговоре сказали — Болград (город в Одесской области на границе Украины и Молдавии. — «Газета.Ru»). Что есть вариант за 8 или 10 тысяч долларов выехать за границу. «Перевозчик» забирает клиента прямо из дома и увозит за границу», — рассказал мужчина.

Кроме того, житель Одессы отметил, что можно выехать из порта Измаил на судах, перевозящих пшеницу в Констанцу. За это просят $5,5 тыс.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что украинские пограничники начали минировать территорию вдоль реки Тисы, в которой с начала текущего года утонули 30 призывников, бежавших в Румынию от мобилизации.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.