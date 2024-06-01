В Пентагоне заявили, что едва ли помогут Южной Корее в строительстве атомных подлодок

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе своего выступления на сингапурском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла заявил, что США вряд ли помогут Южной Корее со строительством атомных подводных лодок.

«Я очень сомневаюсь, что мы сможем предпринять еще одну подобную инициативу в ближайшем будущем», — прокомментировал Остин слова о партнерстве в области безопасности между правительствами Австралии, Великобритании и США AUKUS, в рамках которого планируется создать атомный подводный флот для Австралии.

До этого заместитель начальника штаба армии США генерал Джеймс Мингус во время выступления в комитете по вооруженным силам сената заявил, что нынешняя готовность американского флота ниже стандартов.

Мингус пояснил, что это обстоятельство вызвано рядом причин, одной из них является передача оборудования Украине.

Также издание The New York Times писало, что Соединенные Штаты активно проводят политику развития военных баз на островах у границ Китая с целью сдерживания флота КНР.

Ранее Северная Корея начала глушить сигналы GPS в Желтом море.