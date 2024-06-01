Родителям дали советы, как рассказать ребенку об опасностях в сети

Задача современных родителей — рассказать ребенку о потенциальных опасностях в реальном и виртуальном мире. О том, как общаться с ребенком о цифровой гигиене и подготовить его к онлайну, «Газете.Ru» рассказал ИБ-эксперт Плюс Детям Александр Лунев.

По словам эксперта, возраст первого взаимодействия с техникой с каждым годом становится все ниже: 83% детей в возрасте от 3 до 12 лет, которые пользуются гаджетами, выходят с них в интернет. Поэтому при обсуждении жизни в сети важно учитывать возраст: ребенок пяти лет не поймет, что такое фишинговый сайт или надежный пароль.

Старайтесь использовать разные форматы, рекомендовал он.

«Читайте. С детьми помладше — сборник простых и действенных советов от Елены Бурьевой «БЕЗопасность ребенка. Основы поведения дома, на улице и в интернете», с подростками — гайд по цифровому поведению «Не стать мемом. Книга о безопасности в интернете для подростков». Смотрите тематические серии популярных мультфильмов — «Фиксиков», «Смешариков», «Про Миру и Гошу», а также фильм «Ральф против интернета». Узнавайте на курсах и в приложениях», — сказал эксперт.

Также, установите правила. Список правил будет зависеть от возраста ребенка.

«Это экранное время, а также запрещенные сайты, игры, приложения: обсудите, почему вы закрываете доступ к определенному контенту. Правила ведения соцсетей: расскажите о настройках конфиденциальности, объясните ценность личной информации. Вирусы, вредоносные программы, всплывающие окна и надежные приложения», — объяснил Лунев.

Чтобы облегчить себе жизнь, можно использовать готовые решения.

«Детская почта. Она позволяет родителям обезопасить ребенка от нежелательных рассылок, используя фильтры на контент и письма. Функции для определения местоположения ребенка, например «Где ты?» Приложение для автоматического определения номера. Оно помогает блокировать подозрительные звонки и SMS и предупреждает о нежелательных вызовах в мессенджерах», — рекомендовал специалист.

Помимо этого, обсудите нормы этикета в онлайне. Объясните, что относиться к другим в интернете надо уважительно, а в некомфортных ситуациях — советоваться со взрослыми.

«Вы можете рассказывать, какие видео смотрите, вместе искать полезный контент, играть в онлайн-игры, скидывать друг другу смешные видео. Все это выстраивает доверительные отношения, без которых говорить о безопасности бессмысленно. Не стоит превращать гаджеты и интернет в источник всех опасностей в мире. Для детей это важная часть жизни. Гаджеты — это не только угрозы. Это образовательные и развлекательные ресурсы, общение с друзьями и близкими, новые хобби и площадки для презентации своих талантов. Задача родителей — дать необходимые знания и навыки, которые помогут детям увидеть в интернете возможности и избежать опасностей», — резюмировал эксперт.

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