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У южных Курил зафиксировали два землетрясения

Два землетрясения магнитудой 4,5 произошли у южных Курил

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Uwe Anspach/Global Look Press

Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова рассказала, что у южных Курил зафиксированы два землетрясения магнитудой 4,5. Ее слова передает РИА Новости.

По словам Семеновой, первое сейсмособытие произошло 1 июня в 10:51 часов (02:51 мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 104 км восточнее курильского острова Итуруп. Очаг залегал на глубине 92 км.

Через полчаса после первого произошло второе землетрясение. Его эпицентр находился в 32 км юго-восточнее села Горное на Итурупе. Тревога цунами не объявлялась.

До этого «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН сообщал, что в Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 3,2. Эпицентр зафиксированного подземного толчка находился примерно в 7 км юго-западнее села Елбаши в Искитимском районе.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,7 балла по шкале MSK-64.

Ранее Эрдоган говорил, что турецкая экономика потеряла $104 млрд в результате мощных февральских землетрясений 2023 года.

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