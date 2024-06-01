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Названа сумма ущерба от инфекционных заболеваний в РФ

Роспотребнадзор: ущерб от инфекционных заболеваний в РФ превысил 1 трлн рублей

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Shutterstock

Экономический ущерб от инфекционных заболеваний в России в 2023 году превысил 1 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклада Роспотребнадзора.

«В 2023 г. экономический ущерб только от 34 инфекционных болезней составил около 1 087,7 млрд рублей», — уточнили в сообщении.

Наибольшую долю в эту сумму внесли острые инфекции верхних дыхательных путей, COVID-19, ветрянка, кишечные инфекции, грипп, укусы животных, мононуклеоз и другие.

За год в России зафиксировали более 39 млн 842 тыс. случаев инфекционных и паразитарных заболеваний.

В докладе обратили внимание, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России в 2023 году снизилась почти на 83% по сравнению с показателями 2022 года. Всего в стране за прошлый год выявили свыше 2 млн случаев ковида.

До этого дерматолог, заслуженный врач Российской Федерации, профессор Денис Заславский перечислил «Газете.Ru» признаки, по которым можно заподозрить у себя сифилис.

Ранее Россия прошла пик заболеваемости корью.

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