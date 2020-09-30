МО Азербайджана заявило об обстреле города Тертер в Карабахе
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле города Тертер на линии cоприкосновения в непризнанном Нагорном Карабахе, передает РИА «Новости».
«Подразделения вооруженных сил Армении подвергают артиллерийскому обстрелу город Тертер», — сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что гражданской инфраструктуре нанесен ущерб, есть раненные.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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