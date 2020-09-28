Стали известны подробности о сбитом самолете ВВС Азербайджана в Карабахе

Армия обороны Нагорного Карабаха уничтожила азербайджанский самолет Ан-2. Об этом в интервью РИА «Новости» заявила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

«Это Ан-2… Самолет был сбит сегодня», — сказала Степянян.

Ранее представитель президента Нагорного Карабаха заявлял, что военные в республике сбили самолет ВВС Азербайджана, однако не привел других подробностей.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

Россия и ряд европейских стран призвали стороны прекратить противостояние, Турция заявила о полной поддержке действий Баку.

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