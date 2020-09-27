Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в нападении в Карабахе
Вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян у себя в Facebook.
Почти в это же время пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил «Интерфаксу», что Азербайджан совершил артобстрел столицы страны Степанакерт.
«Все приграничные населенные пункты, а также столица Степанакерт обстреливаются. Под прицелом все гражданские объекты. Обстрел ведется из систем «Град»», — сказал Погосян.
В то же врем Минобороны Азербайджана заявляет, что Вооруженные силы Армении подвергли обстрелам населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, передает РИА «Новости».
«Вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и наши населенные пункты», — говорится в сообщении.
21 сентября Минобороны Азербайджана заявляло о напряженной ситуации на границе с Арменией и о погибшем в результате обстрелов военнослужащем.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Активизация Армении на Ближнем Востоке: чем это грозит России
— В Азербайджане заявили о напряженной ситуации на границе с Арменией
— Минобороны Турции призывает Армению «прекратить играть с огнем»