Российский истребитель поднялся в воздух из-за американского бомбардировщика

Российский истребитель Су-27 поднимался в воздух из-за американского бомбардировщика B-52H, пролетавшего над Польшей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над территорией Польши обнаружен стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США, приближающийся к государственной границе Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский истребитель провел воздушное патрулирование вдоль госграницы и после удаления американского самолета вернулся на аэродром базирования.

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