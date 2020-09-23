Названа возможная причина крушения под Тверью Су-30

Разбившийся в Тверской области истребитель Су-30, по предварительным данным, был случайно сбит другим самолетом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Предварительно, причина ЧП - это случайное попадание в Су-30 снаряда во время учений. Выстрел был осуществлен другим воздушным судном», — рассказал источник.

22 сентября под Тверью при проведении планового учебно-тренировочного полета упал самолет Су-30 Западного военного округа. Экипаж благополучно катапультировался. Состояние летчиков удовлетворительное, сообщил источник. По данным РЕН ТВ, тренировочный полет Су-30 совершал совместно с истребителем Су-35.

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