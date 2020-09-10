Китайские военные прибудут на учения «Кавказ-2020» в России

Китайские военнослужащие станут участникам стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020», которые состоятся в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны КНР.

В военном ведомстве отметили, что между Россией и Китаем ранее были достигнуты соответствующие договоренности.

«Вооруженные силы Китая направят личный состав в Астраханскую область в РФ для участия в стратегических учениях «Кавказ-2020», которые пройдут с 21 по 26 сентября», — говорится в заявлении китайского министерства.

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