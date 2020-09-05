Шойгу указал на пропагандистскую кампанию Запада против России

В средствах массовой информации стран Запада развернута «масштабная пропагандистская кампания» против России, заявил глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.

Россия в западных документах определяется как главная угроза безопасности, отметил Шойгу.

По словам министра, в западных СМИ ведется пропагандистская кампания с целью убедить общественность в агрессивности российской внешней и военной политики. Кроме того, высшие должностные лица НАТО также выступают с антироссийской риторикой.

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