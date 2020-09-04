В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю
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За неделю 43 иностранных самолета-разведчика вели свою деятельность возле границ России. Об этом сообщается в инфографике официальной газеты Вооруженных сил РФ «Красная звезда».
Отмечается, что российские истребители за минувшую неделю 5 раз поднимались в воздух для пресечения нарушений границы.
28 августа сообщалось, что 38 иностранных самолетов-разведчиков вели воздушную разведку у границ РФ.
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