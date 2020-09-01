Пентагон считает, что ядерный арсенал КНР вырастет в два раза за 10 лет

Размер ядерного арсенала Китая увеличится как минимум вдвое в ближайшие 10 лет. Такие данные были опубликованы в ежегодном докладе Пентагона о военной мощи КНР, сообщает ТАСС.

«В течение следующего десятилетия арсенал ядерных боеголовок Китая, который в настоящее время оценивается в 200 с небольшим единиц, как прогнозируется, увеличится в размере как минимум вдвое в связи с расширением и модернизацией Китаем своих ядерных сил», — говорится в отчете американских военных.

Отмечается, что ядерный арсенал Китая будет не только увеличиваться в размерах, но и эволюционировать по мере модернизации средств его доставки.

Так, Пентагон полагает, что через 10 лет у КНР будет в запасе уже 200 ракет, способных угрожать американской безопасности.

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