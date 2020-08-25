Россия и Сирия уничтожили за неделю более 300 боевиков

Авиации России и Сирии уничтожили 327 боевиков из группировки, причастной к убийству российского военного советника 18 августа, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя российской группировки в Сирии.

По его словам, с 18 по 24 августа была проведена масштабная операция по разгрому бандформирований. Она была подготовлена войсками САР совместно с российскими военными советниками.

В ходе операции были ликвидированы 327 боевиков, 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, 7 складов с материальными средствами и 5 подземных хранилищ вооружения и боеприпасов.

Представитель российской группировки добавил, что 18 августа от взрыва, устроенного боевиками этого формирования, погиб российский старший военный советник генерал-майор Вячеслав Гладких.

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