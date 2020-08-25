ВКС России уничтожили боевиков в центральной части Сирии

Военно-космические силы (ВСК) России совместно с сирийскими Военно-воздушными силами (ВВС) нанесли удары по боевикам в «белой пустыне» центральной части Сирии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя российской группировки в Сирии.

Масштабная операция проходила с 18 по 24 августа, в ней участвовали авиация ВКС России и ВВС Сирии, а также артиллерия и специальные разведывательно-поисковые группы, указано в сообщении.

В результате операции уничтожены 327 боевиков, 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, а также семь складов с материальными средствами и пять подземных хранилищ оружия, рассказал представитель российской группировки.

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