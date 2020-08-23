Стратегический бомбардировщик Ту-95МСМ совершил первый полет
Глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-95МСМ впервые поднялся в воздух, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
«Первый глубоко модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет», — говорится в сообщении.
Военные также сообщают о начале летных испытаний Ту-95МСМ.
Самолеты Ту-95МС, как и Ту-160, — воздушный компонент российской ядерной триады. Они предназначены для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.
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