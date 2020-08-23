Россия передаст Индии первую партию С-400 в 2021 году

Индия получит первый полк российских систем ПВО С-400 в 2021 году. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на официального представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Марию Воробьеву.

Отмечается, что в будущем может обсуждаться ускорение поставок следующих партий этого оружия.

«Сроки реализации контракта были подробно обсуждены с индийскими партнерами, и поставка первого полка предполагается до конца 2021 года. Дальнейшее ускорение поставки первой партии из состава системы является технически невозможным, поскольку существуют объективные, обусловленные технологией этапы производства, приемки и передачи техники», — сказала она.

Как сообщалось, контракт на поставку Индии С-400 стоимостью $5,43 млрд был подписан в начале октября 2018 года.

Зенитная ракетная система С-400 «Триумф» (разработчик и производитель АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей») предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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