Единственный в мире плавающий танк «Спрут-СДМ1» передан на госиспытания

Единственный в мире плавающий танк производства России «Спрут-СДМ1» передан на госиспытания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

Отмечается, что в течение 1,5 года танк будет испытываться в полевых условиях в войсковых соединениях Минобороны России.

«Спрут-СДМ1» является улучшенной версией российской авиадесантной самоходной противотанковой пушки «Спрут-СД».

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