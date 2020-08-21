Россия и Сирия провели совместные учения

Россия и Сирия завершили совместные тактические учения, заявил начальник пункта базирования российских Вооруженных сил «Тартус» контр-адмирал Владимир Кондратов. Об этом сообщает ТАСС.

В учениях принимали участие более 500 российских и сирийских военных, а также 11 кораблей и боевых катеров, вертолеты, рассказал Кондратов.

В ходе учений военные отработали оборону порта Баниас на сирийском побережье, участники учений достигли всех поставленных целей, добавил контр-адмирал.

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