Постпред РФ: попытка США продлить оружейное эмбарго против Ирана провалилась

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Reuters

Попытка США продлить оружейное эмбарго против Ирана «с треском провалилась», заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Об этом он написал в своем Twitter.

Он отметил, что оснований для его продления не было.

Тем, кто переживает по этому поводу, не следует слишком драматизировать. Давайте вспомним: до 2010 никакого эмбарго не было, и ничего чрезвычайного не происходило. Не произойдёт и сейчас», — написал Ульянов.

14 августа Совет Безопасности ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана. По словам Ульянова, американская сторона заранее предполагала такой исход голосования, но все равно «пошла напролом».

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