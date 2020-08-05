Су-27 поднялся для перехвата самолетов США над Черным морем

Российский истребитель Су-27 поднялся в небо для совершения перехвата американских самолетов-разведчиков над Черным морем. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Минобороны уточнили, что при этом российские границы нарушены не были.

Два разведчика были идентифицированы как RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.

В военном ведомстве уточнили, что после разворота американских самолетов российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

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