Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток величайшей ошибкой США

Президент США Дональд Трамп назвал решение Белого дома отправить американских военнослужащих на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории страны. Об этом он сказал в интервью порталу AXIOS.

«Решение отправить [войска] на Ближний Восток и втягиваться [в конфликты] на Ближнем Востоке было величайшей ошибкой в истории нашей страны. Это моя точка зрения», — подчеркнул американский лидер.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что США намерены завершить политику «бесконечных войн» и стремятся к установлению партнерских отношений с другими странами.

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