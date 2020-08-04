Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток величайшей ошибкой США
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Президент США Дональд Трамп назвал решение Белого дома отправить американских военнослужащих на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории страны. Об этом он сказал в интервью порталу AXIOS.
«Решение отправить [войска] на Ближний Восток и втягиваться [в конфликты] на Ближнем Востоке было величайшей ошибкой в истории нашей страны. Это моя точка зрения», — подчеркнул американский лидер.
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что США намерены завершить политику «бесконечных войн» и стремятся к установлению партнерских отношений с другими странами.
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