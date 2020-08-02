Из-за взрыва в Афганистане пострадали около 20 человек

Один человек погиб и 18 получили ранения в результате подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в городе Джелалабаде, административном центре афганской провинции Нангархар. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал 1TV.

По данным телеканала, смертник подорвал автомобиль, загруженный взрывчатыми веществами, поблизости от тюрьмы в 4-м районе Джелалабада.

На верхнем этаже тюрьмы, у ворот которой был подорван автомобиль, содержались боевики экстремистских группировок, действующих на территории Афганистана, подчеркнул телеканал.

Отмечается, что талибы (организация запрещена в России)* отвергли свою причастность к атаке.

Ранее власти Афганистана освободили из тюрем 4600 из 5 тыс. пленных талибов.

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