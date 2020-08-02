Из-за взрыва в Афганистане пострадали около 20 человек
Один человек погиб и 18 получили ранения в результате подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в городе Джелалабаде, административном центре афганской провинции Нангархар. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал 1TV.
По данным телеканала, смертник подорвал автомобиль, загруженный взрывчатыми веществами, поблизости от тюрьмы в 4-м районе Джелалабада.
На верхнем этаже тюрьмы, у ворот которой был подорван автомобиль, содержались боевики экстремистских группировок, действующих на территории Афганистана, подчеркнул телеканал.
Отмечается, что талибы (организация запрещена в России)* отвергли свою причастность к атаке.
Ранее власти Афганистана освободили из тюрем 4600 из 5 тыс. пленных талибов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Афганистане освободили еще 500 заключенных талибов*
— В Афганистане уничтожен «мясник ИГИЛ (организация запрещена в России)*»