Российские военные корабли вышли из Владивостока в дальний поход
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) вышел из Владивостока в дальний поход, который продлится более двух месяцев, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу флота.
«Отряд боевых кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», а также большого морского танкера «Борис Бутома» вышел из Владивостока в дальний поход», — говорится в сообщении.
Отмечается, что корабли будут выполнять задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе и совершат ряд заходов в порты иностранных государств.
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