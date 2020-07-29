Шойгу наградил министра обороны Сербии за вклад в организацию парада Победы

Министр обороны России Сергей Шойгу наградил сербского коллегу Александара Вулина за личный вклад в организацию парада Победы, сообщает ТАСС со ссылкой на минобороны Сербии.

Александар Вулин награжден медалью министерства обороны России, указано в сообщении.

Парад Победы прошел в российской столице 24 июня. В нем поучаствовали свыше 14 тыс. военных из 13 разных стран, 234 единицы техники и 75 летательных аппаратов. Традиционный парад 9 мая был перенесен из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

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