Талибы* прекратили огонь на время Праздника жертвоприношения

Радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило о прекращении огня в Афганистане на время мусульманского Праздника жертвоприношения, сообщил телеканал «1 Ти-ви».

Как сообщило телевидение, талибы выступили с заявлением и призвали не вступать в вооруженные конфликты в дни праздника, который в этом году отмечается с 30 июля по 3 августа.

Ранее США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны.

Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан спустя 14 месяцев после заключения сделки. В настоящее время солдаты НАТО покинули уже пять баз в Афганистане.

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