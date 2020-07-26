Истребители США дважды за шесть минут опасно сближались с иранским самолетом

Американские истребители F-15 дважды за шесть минут опасно близко подлетали к пассажирскому лайнеру Ирана Mahan Air, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на источники.

Инциденты произошли в четверг, 23 июля. Истребители ВС США вылетели с военно-воздушной базы Аль-Азрак в Иордании. По словам источника, первый раз истребители США помешали лайнеру, когда он пролетал над стратегическим сирийским регионом Эт-Танф возле границы Сирии с Иорданией и Ираком. Второй раз американские самолеты подлетели к лайнеру над сирийско-ливанской границей. Пилот пассажирского самолета даже был вынужден сбросить высоту, чтобы избежать столкновения с военными самолетами США, добавил источник.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф осудил Соединенные Штаты за то, что они преследовали иранский гражданский авиалайнер над Сирией и поставили под угрозу жизнь мирных жителей.

В Пентагоне сообщили, что F-15 выполнял задание в рамках операции «Непоколебимая решимость». Он провел «визуальный осмотр» иранского авиалайнера «в соответствии с международными стандартами» и «на безопасном расстоянии около 1000 метров».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— У крымского газового месторождения замечены корабли НАТО

— Иран подал жалобу из-за перехвата самолета американским истребителем

— Истребитель Су-27 поднимался для перехвата самолета США над Черным морем