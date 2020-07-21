Иран ответит США за убийство Сулеймани
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Иран ответит США за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил духовный лидер Ирана Али Хаменеи в ходе переговоров с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми.
«Они убили вашего гостя в вашем доме и прямо признались в преступлении», — сказал Хаменеи своему собеседнику.
Иран не забудет этого преступления и «обязательно нанесет удар по американцам», добавил иранский лидер.
Генерал (КСИР) Ирана Касем Сулеймани убит 3 января в районе аэропорта Багдада в результате ракетного удара американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.
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