Иран ответит США за убийство Сулеймани

Иран ответит США за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил духовный лидер Ирана Али Хаменеи в ходе переговоров с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми.

«Они убили вашего гостя в вашем доме и прямо признались в преступлении», — сказал Хаменеи своему собеседнику.

Иран не забудет этого преступления и «обязательно нанесет удар по американцам», добавил иранский лидер.

Генерал (КСИР) Ирана Касем Сулеймани убит 3 января в районе аэропорта Багдада в результате ракетного удара американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.

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