Путин заложил два десантных корабля в Керчи

В Керчи на заводе «Залив» президент России Владимир Путин и главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов заложили два универсальных десантных корабля-вертолетоносца. Об этом пишет ТАСС.

«Сегодня на трех ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны», — сказал Путин.

Он уточнил, что два универсальных десантных корабля-вертолетоносца закладываются в Керчи, два фрегата — в Санкт-Петербурге, два атомных подводных крейсера, оснащенных гиперзвуковым оружием, — в Северодвинске.

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