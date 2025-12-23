В Совфеде напомнили о льготах, которые положены пенсионерам

Сенатор Игорь Мурог рассказал о многочисленных налоговых льготах, доступных российским пенсионерам. Данной информацией он поделился в интервью RT.

По словам Мурога, пенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении одного объекта каждого вида: квартиры или комнаты, жилого дома или его части, гаража, машино-места и хозяйственной постройки площадью до 50 квадратных метров, расположенной на садовом участке.

В отношении земельного налога предусмотрен вычет в размере 600 квадратных метров, или шести соток, от площади одного участка, что уменьшает налогооблагаемую базу, добавил парламентарий.

Пенсии всех видов – государственные, трудовые и накопительные – не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Льготы по транспортному налогу устанавливаются региональными властями. В некоторых субъектах РФ пенсионеры освобождены от уплаты транспортного налога или получают скидку на автомобили определенной мощности (обычно до 100-150 лошадиных сил).

Неработающие пенсионеры, ранее уплачивавшие НДФЛ, имеют право заявить имущественный налоговый вычет при приобретении жилья или погашении ипотеки за период до четырех лет.

«Максимум 260 тыс. рублей (13% от 2 млн рублей) на расходы плюс 390 тыс. рублей (13% от 3 млн рублей) на проценты. Работающие пенсионеры используют стандартные вычеты на лечение, образование и иные расходы при наличии налогооблагаемого дохода», – отметил он.

Кроме того, пенсионеры освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже имущества после истечения минимального срока владения, который составляет три или пять лет.

Ранее сообщалось, что в 2026 году пенсии работающим пенсионерам повысят дважды.