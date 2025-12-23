В Ростовской области отразили ночную атаку беспилотников

Системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ночную атаку беспилотников в восьми районах Ростовской области, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его данным, воздушные цели уничтожались в Чертковском, Октябрьском сельском, Усть-Донецком, Аксайском, Родионово-Несветайском, Константиновском, Тарасовском и Дубовском районах. На земле зафиксированы повреждения забора в хуторе Верхнепотапов и возгорание строящегося дома в станице Грушевской.

«Никто из людей не пострадал», — подчеркнул губернатор.

Как писал Telegram-канал SHOT, серия взрывов прогремела в пригороде Ростова-на-Дону, предположительно в результате работы систем ПВО. По словам очевидцев, в небе было слышно около пяти хлопков, сопровождавшихся вспышками. Звук от взрывов ощущался даже в Новочеркасске, расположенном в 17 километрах от Ростова.

