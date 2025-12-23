Украинские дроны попытались атаковать объекты в Буденновске

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) попытались атаковать объекты в Буденновске Ставропольского края. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«Вражеские БПЛА попытались атаковать объекты в Буденновске, работает ПВО. По оперативным данным пострадавших нет, жилые дома и инфраструктура жизнеобеспечения города не повреждены», — уточнил он.

При этом Владимиров добавил, что на территории промзоны есть возгорания. На месте работают экстренные службы.

Спустя полчаса губернатор написал об отмене режима беспилотной опасности в Ставропольском крае.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил, что около 10 взрывов произошло над Буденновском. По словам очевидцев, они начались примерно в 2:45 мск. В северной части города был виден пожар. Один из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) упал между жилыми пятиэтажками.

Ранее в порту Тамань потушили возгорание на танкере и причале после атаки БПЛА.