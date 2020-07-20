Песков высказался об урегулировании конфликта Армении и Азербайджана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал происходящий на границе Армении и Азербайджана конфликт, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он отметил, что его скорейшее урегулирование позволит нормализовать эмоциональный фон среди выходцев из этих стран в России.

Приграничный конфликт в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался 12 июля.

Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обеих стран.

Россия, США, страны Евросоюза и ряд других государств призвали стороны немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам. Турция, в свою очередь, открыто поддержала Баку, обвинив Армению в эскалации конфликта.

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