Forbes: НАТО потеряла российскую подлодку в Ла-Манше

Британские военные потеряли российскую подлодку в Ла-Манше, пишет Forbes.

«Речь идет о российской подлодке «Краснодар» класса «Варшавянка», которая направляется в сторону Санкт-Петербурга», — сообщает издание.

Отмечается, что российская подлодка вошла в Ла-Манш и дошла до самой западной точки материковой Англии — Лендс-Энда. Как пишет Forbes, с тех пор военные не сообщали о местонахождении судна.

В последний раз «Краснодар» пересекал пролив в мае 2017 года в сопровождении британского королевского флота.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Примем Россию в НАТО: в Берлине нашли решение всех проблем

— На Украине объяснили, зачем корабли НАТО вошли в Черное море

— Глава Пентагона призывает укрепить НАТО для сдерживания России