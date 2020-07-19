Forbes: НАТО потеряла российскую подлодку в Ла-Манше
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Британские военные потеряли российскую подлодку в Ла-Манше, пишет Forbes.
«Речь идет о российской подлодке «Краснодар» класса «Варшавянка», которая направляется в сторону Санкт-Петербурга», — сообщает издание.
Отмечается, что российская подлодка вошла в Ла-Манш и дошла до самой западной точки материковой Англии — Лендс-Энда. Как пишет Forbes, с тех пор военные не сообщали о местонахождении судна.
В последний раз «Краснодар» пересекал пролив в мае 2017 года в сопровождении британского королевского флота.
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