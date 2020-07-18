Появилось видео с блокировкой военными РФ американской колонны в Сирии

Российские военные заблокировали военную колонну с бронетехникой США в сирийской провинции Хасеке. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Отмечается, что причиной для блокировки стали провокационные действия со стороны американских военных.

На видео российский военнослужащий напоминает американскому военному, что российские Вооруженные силы присутствуют на территории САР по приглашению президента Башара Асада, и спрашивает, на каком основании там находятся войска США.

Кроме того, он попросил американских солдат не преследовать российские патрули на территории Сирии.

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