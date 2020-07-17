Шойгу призвал принять меры по сохранению здоровья военных при проверке

Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал избежать ущерба экологии и принять все меры по сохранению здоровья военнослужащих на мероприятиях по внезапной проверке войск, начавшихся по решению президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На всех этапах проверки <...> не допустить отрицательного воздействия на природную среду. В ходе контрольных мероприятий необходимо принять все меры по сохранению здоровья личного состава», — призвал глава военного ведомства.

Ранее стало известно, что по решению президента России Владимира Путина была объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.

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