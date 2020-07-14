Еще 92 военнослужащих ВС РФ вылечились от коронавируса

Более 7,7 тыс. российских военнослужащих вылечились от коронавируса с начала пандемии, за последние сутки из-под наблюдения выписались еще 92 человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в ВС РФ после прохождения лечения выздоровело 92 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в ВС РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 7706 человек», — заявили в министерстве.

На сегодняшний день в рядах российской армии числятся 1206 заболевших COVID-19. В больницах Минобороны продолжают лечение 722 пациента.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 13 млн, умерли более 575 тыс. человек.

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