Армения обвиняет Азербайджан в новом обстреле на границе

Министерство обороны Армении обвиняет Азербайджан в новом обстреле своих позиций на границе. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

«Азербайджанская сторона возобновила огонь из 82 мм минометов и танков в нашем направлении», — написала представитель минобороны Армении.

12 июля Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района государственной границы. Азербайджанская сторона заявила, что армянские военные устроили артиллерийский обстрел их позиций. При этом Армения заявляет, что военные Азербайджана попытались захватить армянский опорный пункт на границе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минобороны Азербайджана заявило о боях на границе с Арменией

— Армения обвинила Азербайджан в попытке захвата опорного пункта на границе

— Третий военный ВС Азербайджана умер после инцидента на границе с Арменией