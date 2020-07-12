Боевики пытались атаковать российскую базу Хмеймим в Сирии
Боевики из Идлибской зоны деэскалации в Сирии пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим двумя беспилотниками, рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий. Об этом сообщает РИА «Новости».
Попытка атаки была предпринята вечером 11 июля, заявил контр-адмирал. По его словам, российские средства противовоздушной обороны засекли и уничтожили два беспилотника, которые приближались к базе с северо-востока.
В результате произошедшего никто не пострадал, материальный ущерб отсутствует, отметил Щербинский. Хмеймим функционирует в штатном режиме.
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