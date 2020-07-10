Захарова иронично ответила на слова Трампа о создании лучших в мире ракет
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала заявление американского президента Дональда Трампа о разработке в США самых быстрых в мире ракет.
Дипломат с иронией отметила, что в Москве не перестают удивляться американским разработкам в военной сфере.
«И про «лучшую военную технику». Скорость — это круто. Ещё бы в цель попадали, а то мы помним, что стало с «прекрасными, новыми и умными ракетами» в 2018 году», — написала Захарова.
Ранее Трамп в очередной раз заявил, что США разрабатывают самую скоростную ракету в мире, которая будет развивать скорость в 17 раз больше, чем существующие аналоги.
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