Захарова иронично ответила на слова Трампа о создании лучших в мире ракет

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала заявление американского президента Дональда Трампа о разработке в США самых быстрых в мире ракет.

Дипломат с иронией отметила, что в Москве не перестают удивляться американским разработкам в военной сфере.

«И про «лучшую военную технику». Скорость — это круто. Ещё бы в цель попадали, а то мы помним, что стало с «прекрасными, новыми и умными ракетами» в 2018 году», — написала Захарова.

Ранее Трамп в очередной раз заявил, что США разрабатывают самую скоростную ракету в мире, которая будет развивать скорость в 17 раз больше, чем существующие аналоги.

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