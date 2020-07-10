В США заявили о возможности Украины «взрывать российские танки в Донбассе»

Противотанковый комплекс FGM-148 Javelin американского производства поможет Украине «взрывать российские танки в Донбассе». Об этом сообщает The Drive.

Накануне Вооруженные силы Украины испытали этот комплекс.

По данным издания, в США не знают о последствиях предполагаемого уничтожения украинскими военными якобы находящихся в Донбассе российских танков.

В материале отмечается, что в настоящий момент в Донбассе якобы находятся 35 000 российских военных, порядка 481 танка, около 720 гаубиц и примерно 202 ракетные установки.

Ранее командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что страна готовится к полномасштабной вооруженной конфронтации с Россией.

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