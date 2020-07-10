Россия будет продвигать тезис о недопустимости ядерной войны

Россия на предстоящем саммите «ядерной пятерки» будет обсуждать недопустимость ядерной войны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров также отметил, что США уже два года не могут подтвердить тезис о недопустимости ядерного конфликта, чем серьезно обеспокоена Россия.

«Я согласен, что ядерные риски в последнее время существенно возросли, что ситуация в сфере безопасности, международной стратегической стабильности откровенно деградирует», — сказал Лавров.

По его мнению, это происходит из-за желания США вернуть себе глобальное доминирование.

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