Трамп может вывести войска США из Южной Кореи и Японии

Президент США Дональд Трамп готов вывести из Южной Кореи и Японии американские войска в случае, если власти этих стран не захотят повысить плату за их размещение. Об этом заявил экс-помощник политика Джон Болтон в интервью японской газете «Санкэй».

По словам Болтона, Трамп действительно может пойти на этот шаг, поэтому его требование о повышении платы следует воспринимать серьезно.

«В отличие от всех прежних американских президентов <...> Трамп действительно может принять решение о выводе войск», — сказал Болтон.

При этом, Трамп охотнее отдаст приказ о выводе американских военных не из Японии, а из Южной Кореи, так как с этим государством идут трудные переговоры об увеличении взноса Сеула за их размещение. Правительство Японии до этого официально не подтверждало информацию, что Вашингтон требует резко увеличить ассигнования на военные объекты США.

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