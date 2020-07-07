В Сирии при теракте погибли не меньше восьми человек
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В сирийском городе Тель-Абъяд на границе с Турцией не меньше восьми человек погибли при теракте, пишет РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.
По данным источника, взрывчатка взорвалась в автомобиле. Еще 27 человек получили ранения.
Предполагается, что среди погибших есть мирные жители. Пока неизвестно, кто организовал взрыв.
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