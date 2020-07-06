При жесткой посадке частного Ми-2 под Ростовом погиб человек
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В Ростовской области частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
В результате инцидента погиб один человек, еще один пассажир получил травмы.
По предварительны данным, причиной ЧП стал отказ двигателя.
Ми-2 совершил жесткую посадку во время обработки рисовых чеков в поселке Кирсалово.
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