НАТО и Эстония обсудили угрозу со стороны России
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Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Дэвид Кэттлер провел встречу с генсеком министерства обороны Эстонии Кристьяном Прикком, в ходе которой обсуждалось противодействие «российской угрозе». Об этом сообщается на сайте эстонского минобороны.
В ходе встречи Прикк заявил, что высококачественная разведка и раннее предупреждение создают предпосылки для предотвращения угроз со стороны России и противодействия таким угрозам при их возникновении.
Кэттлер находится в Эстонии с рабочим визитом, целью которого являются детальное знакомство с регионом и обзор угроз безопасности, указано в сообщении эстонского минобороны.
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