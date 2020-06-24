Путин высоко оценил проведенный парад Победы в Москве
Президент России Владимир Путин заявил, что парад Победы, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел на самом высоком уровне, передает РИА «Новости».
По его мнению, организаторы и военнослужащие постарались от души. «Особые чувства рождают военные парады на Красной площади в честь юбилеев Победы», — добавил политик.
Ранее журналист спросил у идущего по Красной площади после мероприятия Путина, понравился ли президенту парад. Глава государства ответил большим пальцев вверх и пошел дальше.
Несколько часов назад на Красной площади в Москве завершился парад Победы. В нем поучаствовали более 14 тысяч военнослужащих из 13 иностранных государств, 234 единицы исторической и современной наземной военной техники и 75 летательных аппаратов.
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