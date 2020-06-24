Путин поблагодарил военных за проведенный парад Победы в Москве

Президент России Владимир Путин выразил слова благодарности военным, которые поучаствовали в проведении парада Победы в Москве. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия-24».

«Всем вам большое спасибо, с праздником!» — подчеркнул глава государства.

После этого он вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу спустился с трибуны и подошел к военным. Потом Путин направился к ветеранам и пообщался с ними.

В параде на Красной площади поучаствовали более 14 тысяч военнослужащих из 13 иностранных государств, 234 единицы исторической и современной наземной военной техники и 75 летательных аппаратов.

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